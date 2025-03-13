Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеграм-канал губернатора Самарской области восстановили

В четверг, 13 марта, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о том, что его телеграм-канал, который был взломан, наконец восстановлен.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Телеграм-канал восстановлен. Продолжаем взаимодействовать, общаться, информировать вас. Следите за новостями», — сообщил глава региона.

Сообщение о взломе канала Вячеслав Федорищев опубликовал 6 марта.