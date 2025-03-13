Телеграм-канал губернатора Самарской области восстановили

«Телеграм-канал восстановлен. Продолжаем взаимодействовать, общаться, информировать вас. Следите за новостями», — сообщил глава региона.
Сообщение о взломе канала Вячеслав Федорищев опубликовал 6 марта.
В четверг, 13 марта, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о том, что его телеграм-канал, который был взломан, наконец восстановлен.
«Телеграм-канал восстановлен. Продолжаем взаимодействовать, общаться, информировать вас. Следите за новостями», — сообщил глава региона.
Сообщение о взломе канала Вячеслав Федорищев опубликовал 6 марта.