Посольство США анонсировало прибытие в Молдову командующего Сухопутными войсками в Европе

В начале марта Кишинев посетил директор Объединенного штаба Национальной гвардии Северной Каролины бригадный генерал Чарльз Моррисон. Это также был его первый визит в Молдову с момента назначения на должность главного офицера, отвечающего за партнерство между Северной Каролиной и Молдовой.