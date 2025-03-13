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Посольство США анонсировало прибытие в Молдову командующего Сухопутными войсками в Европе

В Молдове будет находиться командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Крис Донахью.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. В Республику Молдова прибыл командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Крис Донахью, сообщение об этом разместило на своей официальной странице в соцсети посольство США в Кишиневе.

Как уточнили в диппредставительстве, это его первый визит в Республику Молдова с момента вступления в должность в декабре 2024 года.

По информации посольства, генерал Донахью встретится с представителями молдавского правительства, включая руководство Министерства обороны.

Собеседники обсудят аспекты молдавско-американского сотрудничества, «направленного на укрепление обеих стран».

Пресс-службы молдавских органов власти о визите американского генерала не сообщают.

В начале марта Кишинев посетил директор Объединенного штаба Национальной гвардии Северной Каролины бригадный генерал Чарльз Моррисон. Это также был его первый визит в Молдову с момента назначения на должность главного офицера, отвечающего за партнерство между Северной Каролиной и Молдовой.