Посольство США анонсировало прибытие в Молдову командующего Сухопутными войсками в Европе

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. В Республику Молдова прибыл командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Крис Донахью, сообщение об этом разместило на своей официальной странице в соцсети посольство США в Кишиневе.
Как уточнили в диппредставительстве, это его первый визит в Республику Молдова с момента вступления в должность в декабре 2024 года.
По информации посольства, генерал Донахью встретится с представителями молдавского правительства, включая руководство Министерства обороны.
Собеседники обсудят аспекты молдавско-американского сотрудничества, «направленного на укрепление обеих стран».
Пресс-службы молдавских органов власти о визите американского генерала не сообщают.
В начале марта Кишинев посетил директор Объединенного штаба Национальной гвардии Северной Каролины бригадный генерал Чарльз Моррисон. Это также был его первый визит в Молдову с момента назначения на должность главного офицера, отвечающего за партнерство между Северной Каролиной и Молдовой.