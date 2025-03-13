WP: Путин послал демонстративный сигнал, прибыв в Курскую область

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.