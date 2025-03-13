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Нового зампреда правительства назначили в Иркутской области

Он будет курировать ЖКХ, дороги и строительство.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области назначен новый зампред правительства, рассказали irk.aif.ru в региональной администрации.

Должность занял Александр Геннадьевич Суханов. Он будет курировать министерства жилищной политики и энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, а также службу по тарифам.

Ранее зампред работал управделами губернатора (с 2012 года), а всего он на госслужбе уже 19 лет. Также Суханов курировал восстановление инфраструктуры в подшефном Иркутской области Кировске (ЛНР), за что ему вручили благодарность министра ЖКХ РФ.

Ранее в Приангарье назначили нового министра строительства.