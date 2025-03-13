Нового зампреда правительства назначили в Иркутской области

Ранее зампред работал управделами губернатора (с 2012 года), а всего он на госслужбе уже 19 лет. Также Суханов курировал восстановление инфраструктуры в подшефном Иркутской области Кировске (ЛНР), за что ему вручили благодарность министра ЖКХ РФ.