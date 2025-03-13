МИД РФ: размещение сил ЕС на Украине будет означать прямое вовлечение в конфликт

«Вот эти все перепевы — это все очевидно, знакомо, понятно до боли, потому что это все будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с нашей страной, на который мы будем реагировать всеми имеющимися средствами», — сказала Мария Захарова на брифинге.
Показательно, что Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа, по крайней мере на словах, разместить какой бы то ни было свой контингент на Украине. Я думаю, что в том числе и потому, что предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения.
План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для реализации инициативы Лондон и Париж просили США об ограниченной военной помощи. Президент США Дональд Трамп никаких гарантий не дал и призвал сначала заключить мирное соглашение. При этом он счел дислокацию на Украине миротворцев необходимой мерой «в форме, которая приемлема для каждого».