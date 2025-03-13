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Лукашенко прибыл в Кремль

Лукашенко прибыл в Кремль, где пройдут его переговоры с Путиным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, где пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.

Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.