МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, где пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.
Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.