Новый премьер Беларуси Турчин высказался о контрольной деятельности и штрафах

Новый премьер-министр Беларуси Александр Турчин высказался о контрольной деятельности и штрафах, передает БелТА.
Турчин заявил, что одним из важнейших вопросов, волнующий все субъекты хозяйствования в Беларуси, является совершенствование контрольной деятельности. Он обратил внимание на то, что законодательство в озвученном направлении корректировалось не раз, однако есть над чем работать.
— Не должно быть чрезмерного давления на предприятия в части проверочных мероприятий, а ответственность за нарушение должна быть соразмерна нарушению, — обратил внимание глава белорусского правительства.
По его словам, изменение законодательства даст возможность устранить имеющиеся пробелы. Также Турчин заметил, что следует выработать соответствующие механизмы, которые будут положительно влиять на взаимоотношения контрольных и надзорных органов с субъектами хозяйствования.
Тем временем новый премьер Беларуси Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет.
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