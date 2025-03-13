Новый премьер Беларуси Турчин высказался о контрольной деятельности и штрафах

Турчин заявил, что одним из важнейших вопросов, волнующий все субъекты хозяйствования в Беларуси, является совершенствование контрольной деятельности. Он обратил внимание на то, что законодательство в озвученном направлении корректировалось не раз, однако есть над чем работать.