Беспрозванных вручил государственные награды семьям калининградцев, погибших в ходе СВО

В церемонии приняли участие родные героев, представители муниципалитета и военного комиссариата.
Владимир Маликов, служивший по контракту, погиб в апреле 2024 года в Марьинке. Виктор Котельников, призванный по мобилизации, погиб в августе 2024 года, защищая государственную границу.
Алексей Беспрозванных вручил ордена Мужества дочери Владимира Маликова и вдове Виктора Котельникова.
Губернатор подчеркнул невосполнимость потери и призвал к поддержке семей героев. Беспрозванных заверил семьи в оказании необходимой поддержки и личной поддержке: «Мы всегда будем рядом и окажем вам всю необходимую поддержку. Рассчитывайте на помощь всего региона и, конечно, на мою личную поддержку».