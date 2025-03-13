Беспрозванных вручил государственные награды семьям калининградцев, погибших в ходе СВО

Губернатор подчеркнул невосполнимость потери и призвал к поддержке семей героев. Беспрозванных заверил семьи в оказании необходимой поддержки и личной поддержке: «Мы всегда будем рядом и окажем вам всю необходимую поддержку. Рассчитывайте на помощь всего региона и, конечно, на мою личную поддержку».