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Беспрозванных вручил государственные награды семьям калининградцев, погибших в ходе СВО

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вручил государственные награды семьям погибших в ходе СВО.

Источник: Янтарный край

В церемонии приняли участие родные героев, представители муниципалитета и военного комиссариата.

Владимир Маликов, служивший по контракту, погиб в апреле 2024 года в Марьинке. Виктор Котельников, призванный по мобилизации, погиб в августе 2024 года, защищая государственную границу.

Алексей Беспрозванных вручил ордена Мужества дочери Владимира Маликова и вдове Виктора Котельникова.

Губернатор подчеркнул невосполнимость потери и призвал к поддержке семей героев. Беспрозванных заверил семьи в оказании необходимой поддержки и личной поддержке: «Мы всегда будем рядом и окажем вам всю необходимую поддержку. Рассчитывайте на помощь всего региона и, конечно, на мою личную поддержку».