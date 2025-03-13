Туск раскритиковал Дуду за его призыв к размещению ядерного оружия США в Польше

«Было бы важно, чтобы мы формулировали определенные ожидания публично, когда у нас уже есть уверенность в том, что эти пожелания и призывы будут услышаны, и что адресат — в этом случае американская администрация и президент [США Дональд] Трамп — готов позитивно это воспринять», — сказал Туск на пресс-конференции по прилете из Анкары, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Польский премьер отказался от дальнейших комментариев на тематику размещения американского ядерного оружия.