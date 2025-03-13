Людмила Овчиева официально займет пост главы города Шахты с 14 марта

Церемония передачи символического ключа от города состоится в городской Думе в рамках торжественного заседания.
Стоит отметить, что 12 марта на заседании городской Думы депутаты единогласно поддержали кандидатуру Людмилы Овчиевой на должность главы города. Ранее она возглавляла Октябрьский район. Татьяна Юшковская, занимавшая пост первого заместителя, временно будет исполнять обязанности главы Октябрьского района.
Татьяне Юшковской 51 год. Она закончила Шахтинский технологический институт бытового обслуживания, где получила квалификацию экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». На должность первого заместителя в администрации Октябрьского района Татьяна Юшковская была назначена 24 октября 2023 года.