Людмила Овчиева официально займет пост главы города Шахты с 14 марта

Татьяне Юшковской 51 год. Она закончила Шахтинский технологический институт бытового обслуживания, где получила квалификацию экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». На должность первого заместителя в администрации Октябрьского района Татьяна Юшковская была назначена 24 октября 2023 года.