Юрий Шалабаев распорядился о ремонте дорог и тротуаров в Ленинском районе

Лариса Очнева сказала, что жизнь жителей домов, где дороги во дворах были отремонтированных в прошлом году, стала существенно комфортней, чему они очень рады. Теперь надежда на удобные дороги во дворах появилась и у жителей домов на ул. Баумана 48, Заводской 15 и 15 корпус 1, 2, 3, 6. И конечно, дорога к одной из крупнейших в районе поликлиник важна для всех.