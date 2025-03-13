Юрий Шалабаев распорядился о ремонте дорог и тротуаров в Ленинском районе

Очередной прием граждан провел глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В этот раз он встретился с представительницей одного из микрорайонов в Ленинском районе города Ларисой Очневой, которая передала мэру потребности и желания жителей района в ремонте дорог, имеющих для них большой значение.
В 2024 году в этом районе были отремонтированы дорожные проезды и тротуары по ул. Баумана, 50, 52, 52а и Заводской, 15 (корпус 4, 5) и 17 (корпус 1, 2). Как рассказала Лариса Очнева, жители соседних с перечисленными домов также нуждаются в подобного рода работах.
«Нижегородцы просили привести в порядок дорогу и тротуары, ведущие к поликлинике на ул. Архитектурной», — сообщил Юрий Шалабаев.
Лариса Очнева сказала, что жизнь жителей домов, где дороги во дворах были отремонтированных в прошлом году, стала существенно комфортней, чему они очень рады. Теперь надежда на удобные дороги во дворах появилась и у жителей домов на ул. Баумана 48, Заводской 15 и 15 корпус 1, 2, 3, 6. И конечно, дорога к одной из крупнейших в районе поликлиник важна для всех.
«Юрий Владимирович выслушал все просьбы, которые я передала от лица наших жителей, мы вместе на карте посмотрели дороги, где требуется ремонт. Сразу же он дал поручения ответственным лицам провести все необходимые работы. Для нас это большое счастье! Эти дороги очень для нас важны», — поделилась Лариса Очнева.
«Вопросом совместно займутся профильные департаменты. На ремонт будут выделены необходимые средства, и работа начнётся уже в этом году. Соответствующее поручение дано», — заявил Юрий Шалабаев.
Напомним, что глава Нижнего Новгорода ранее встретился с представительницей Приокского района и дал поручение обустроить разворотную площадку около остановки «Микрорайон Цветы» и отремонтировать тротуар на ул. Цветочной от остановочного павильона к соседнему детскому саду.