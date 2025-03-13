«Победа» потребовала заслушать в парламенте главу МИД Молдовы из-за ситуации с послом РФ

Ранее посол Молдовы в России Лилиан Дарий был приглашен в среду в МИД РФ, где ему вручили вербальную ноту по поводу того, что у чрезвычайного и полномочного посла России в Кишиневе Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдовы в нарушение Венской конвенции до сих пор не приняла верительные грамоты.