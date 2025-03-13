«Победа» потребовала заслушать в парламенте главу МИД Молдовы из-за ситуации с послом РФ

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Зслушать в парламенте Молдовы главу Министерства иностранных дел Михая Попшоя потребовала на пленарном заседании депутат оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова.
Мы предлагаем заслушать главу МИД Михая Попшоя, чтобы он проинформировал парламент — почему не соблюдается законная процедура и международные нормы относительно приема аккредитированных писем посла России в Молдове. Этот процесс затягивается на долгие месяцы.
Она также сказала, что парламентская группа «Победа» требует от властей соблюдения закона и срочного принятия аккредитационных писем посла России, что необходимо для официального вступления его в должность.
Депутаты парламентского большинства отклонили эту инициативу.
Ранее посол Молдовы в России Лилиан Дарий был приглашен в среду в МИД РФ, где ему вручили вербальную ноту по поводу того, что у чрезвычайного и полномочного посла России в Кишиневе Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдовы в нарушение Венской конвенции до сих пор не приняла верительные грамоты.
Однако В Министерстве иностранных дел Молдовы ответили, что Молдова последовательно применяет положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в том числе касающиеся порядка вручения верительных грамот.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что посол и посольство России в Кишиневе сталкиваются с дискриминационным отношением со стороны молдавских властей. Она напомнила, что Олег Озеров прибыл в Кишинев в октябре 2024 года и был приглашен в МИД для вручения копии грамот лишь спустя три недели, а оригинал президенту так и не имел возможности отдать.
Сам Озеров, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова о том, почему Кишинев до сих пор не принял от него верительные грамоты, заявил, что «эти вопросы нужно задавать Министерству иностранных дел Республики Молдова».