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Кличко объявил об увольнениях связанных с землей чиновников в мэрии Киева

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о массовом увольнении чиновников в органах управления столицы Украины, отвечавших за градостроительство и земельные отношения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: Getty Images

Со своих должностей были уволены:

  • заместитель председателя госадминистрации Петр Оленич;
  • замглавы «Киевблагоустройства» Алексей Мушта;замдиректора «Спецжилфонда» Юрий Леонов;
  • директор предприятия «Инженерный центр» депутат Киевсовета Михаил Терентьев.

Также Кличко сообщил об увольнении еще семи человек, занимавших должности в департаменте градостроительства и архитектуры Киева и различных коммунальных предприятиях города.

Кличко отметил, что проверки в разных департаментах администрации продолжаются, и пообещал, что нынешние увольнения не будут последними. Он добавил, что в сфере градостроительства и земельных отношений Киева будет осуществлена реорганизация.

В феврале 2025 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой «проводит масштабную операцию “Чистый город” по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете».

По подозрению в завладении землей 7 февраля заместитель Кличко Петр Оленич был арестован судом на два месяца.