Кличко объявил об увольнениях связанных с землей чиновников в мэрии Киева

Со своих должностей были уволены:
- заместитель председателя госадминистрации Петр Оленич;
- замглавы «Киевблагоустройства» Алексей Мушта;замдиректора «Спецжилфонда» Юрий Леонов;
- директор предприятия «Инженерный центр» депутат Киевсовета Михаил Терентьев.
Также Кличко сообщил об увольнении еще семи человек, занимавших должности в департаменте градостроительства и архитектуры Киева и различных коммунальных предприятиях города.
Кличко отметил, что проверки в разных департаментах администрации продолжаются, и пообещал, что нынешние увольнения не будут последними. Он добавил, что в сфере градостроительства и земельных отношений Киева будет осуществлена реорганизация.
В феврале 2025 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой «проводит масштабную операцию “Чистый город” по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете».
По подозрению в завладении землей 7 февраля заместитель Кличко Петр Оленич был арестован судом на два месяца.