В МИД прокомментировали слова фон дер Ляйен про «мяч на стороне России»

«Они же решили стать кураторами Украины. Они решили поиграть в политическое моделирование молодой, только встающей на крыло демократии. Они решили, по сути, поглумиться над украинским народом. И сейчас, видя, а это весь мир видит, во что превратился их проект, он полностью не только провалился, он вверг целый народ, украинцев, в бездну, в пучину безумия с абсолютно не просматривающемся для них благоприятным… развитием на будущее», — подчеркнула Захарова.