В МИД прокомментировали слова фон дер Ляйен про «мяч на стороне России»

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, указав, что «теперь мяч на стороне России».
«Как очередной какой-то неуместный способ информационно сформировать искаженное представление о ситуации… Они придумывают какие-то информационные способы, некие формулировки и “политические затычки” для того, чтобы показать себя с наименее худшей стороны. А получается у есовских представителей это плохо, потому что одновременно они повышают ставки в эскалации ситуации, взвинчивают бюджеты на военные расходы, наращивают агрессивную риторику в отношении нашей страны», — сказала Захарова на брифинге. Так официальный представитель МИД прокомментировала заявления ряда европейских лидеров о том, что «теперь мяч на стороне России».
Она добавила, что именно страны, которые допускают подобные заявления, сыграли первую роль в сложнейшем кризисе.
«Они же решили стать кураторами Украины. Они решили поиграть в политическое моделирование молодой, только встающей на крыло демократии. Они решили, по сути, поглумиться над украинским народом. И сейчас, видя, а это весь мир видит, во что превратился их проект, он полностью не только провалился, он вверг целый народ, украинцев, в бездну, в пучину безумия с абсолютно не просматривающемся для них благоприятным… развитием на будущее», — подчеркнула Захарова.