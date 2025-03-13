Reuters: Россия передала США требования для переговоров по миру на Украине

«Это непростой путь. Пройдут еще не одни переговоры, и это было понятно с самого начала. Россия подтверждает свое стремление к мирному соглашению и к обеспечению безопасности в Европе и мире в целом. И действия Соединенных Штатов были направлены во многом в ту же сторону. Это дает надежду на то, что по итогу соглашение будет подписано», — сказал Чепа.