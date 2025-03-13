Казахстан и ЕС подписали важное соглашение

Во время переговоров обсуждены вопросы практической реализации конкретных проектов в таких приоритетных направлениях двустороннего и регионального сотрудничества, как транспорт и логистика, критические сырьевые материалы, зеленая энергетика, цифровизация, изменение климата, космос и другое.
Стороны подчеркнули приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, охватывающим 29 сфер взаимодействия, а также реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии.
Переговоры прошли в формате «круглого стола» с участием руководства различных государственных органов и ведомств Казахстана под председательством главы МИД РК для предметного обсуждения взаимовыгодных проектов в рамках инициативы Евросоюза «Global Gateway», нацеленной на продвижение инфраструктурных проектов, отвечающих требованиям устойчивого развития и взаимосвязанности, с общим бюджетом 300 млрд евро.
Казахстан остается приверженным дальнейшему развитию партнерства с ЕС. За годы независимости Астана и Брюссель выстроили прочный политический диалог, наладили динамичное взаимодействие между исполнительными органами, а наши народы поддерживают плодотворные культурные и гуманитарные связи.
В ходе переговоров особое внимание уделено вопросам модернизации транспортных коридоров, призванных укрепить взаимосвязанность между Казахстаном, Центральной Азией и ЕС, в частности, дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
«Роль Казахстана как стратегического партнера имеет для нас огромное значение. Мы стремимся к взаимовыгодным результатам, которые откроют новые перспективы, обеспечат устойчивый рост, экономическую безопасность и стабильное будущее для обоих регионов», — отметил Йозеф Сикела.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и выстраивании долгосрочного сотрудничества, способствующего укреплению устойчивого и инклюзивного экономического роста, инновационного развития и совместного решения глобальных вызовов.