Казахстан и ЕС подписали важное соглашение

Во время переговоров обсуждены вопросы практической реализации конкретных проектов в таких приоритетных направлениях двустороннего и регионального сотрудничества, как транспорт и логистика, критические сырьевые материалы, зеленая энергетика, цифровизация, изменение климата, космос и другое.

Стороны подчеркнули приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, охватывающим 29 сфер взаимодействия, а также реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Переговоры прошли в формате «круглого стола» с участием руководства различных государственных органов и ведомств Казахстана под председательством главы МИД РК для предметного обсуждения взаимовыгодных проектов в рамках инициативы Евросоюза «Global Gateway», нацеленной на продвижение инфраструктурных проектов, отвечающих требованиям устойчивого развития и взаимосвязанности, с общим бюджетом 300 млрд евро.

Казахстан остается приверженным дальнейшему развитию партнерства с ЕС. За годы независимости Астана и Брюссель выстроили прочный политический диалог, наладили динамичное взаимодействие между исполнительными органами, а наши народы поддерживают плодотворные культурные и гуманитарные связи.

«Роль Казахстана как стратегического партнера имеет для нас огромное значение. Мы стремимся к взаимовыгодным результатам, которые откроют новые перспективы, обеспечат устойчивый рост, экономическую безопасность и стабильное будущее для обоих регионов», — отметил Йозеф Сикела.

Евросоюз является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Товарооборот в 2024 году составил 49,7 млрд долларов (+16.9%, экспорт из РК — 38,6 млрд долларов, импорт в РК — 11,1 млрд долларов). Валовый приток прямых инвестиций со стран ЕС за период с 2005 года по 9 месяцев 2024 года составил 200,7 млрд долларов, что составляет 47,8% от общего валового ПИИ (419,5 млрд долларов). Из них за 9 месяцев 2024 года ПИИ со стран ЕС составил 6,4 млрд или 50,4% от общего объема. В РК действует более 3 тыс. компаний с европейским участием.