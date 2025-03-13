Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого встретили в самарском аэропорту Курумоч

Планируется, что депутат Госдумы РФ встретится с губернатором Вячеславом Федорищевым и министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. В планах делегации значится посещение научно-производственного центра по серийному производству БПЛА «Транспорт будущего» в Тольятти. Леонид Слуцкий также собирается побывать в 426-м военном госпитале МО РФ, в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ), а также на строящейся станции метро «Театральная».