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Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого встретили в самарском аэропорту Курумоч

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев встретили в аэропорту Курумоч главу ЛДПР, председателя комитета Госдумы по международным делам. Визит политика в регион запланирован 13 и 14 марта.

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что депутат Госдумы РФ встретится с губернатором Вячеславом Федорищевым и министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. В планах делегации значится посещение научно-производственного центра по серийному производству БПЛА «Транспорт будущего» в Тольятти. Леонид Слуцкий также собирается побывать в 426-м военном госпитале МО РФ, в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ), а также на строящейся станции метро «Театральная».