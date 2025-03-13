Губернатор поручил проконтролировать вопрос выделения земли бойцам СВО

«Подходы, о которых я неоднократно говорил, не меняются, мы их придерживаемся. Это приоритетное финансирование программы капитального ремонта, мы будем перераспределять средства со строительства на ремонт. Это более эффективно, меньше затрат, больший эффект для населения. Я прошу это учитывать в своих заявках, которые вы будете подавать», — подчеркнул губернатор.