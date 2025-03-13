Губернатор поручил проконтролировать вопрос выделения земли бойцам СВО

Губернатор Александр Гусев провел совещание с участием глав муниципалитетов, сообщили в пресс-службе облправительства.
Одной из главных тем стала поддержка участников СВО. На встрече обсудили вопросы, связанные с медицинской реабилитацией, переобучением и трудоустройством военнослужащих. Было отмечено, что органам местного самоуправления нужно активно выявлять первоочередные нужды участников спецоперации и членов их семей и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Александр Гусев поручил главам районов проконтролировать вопрос выделения участков земли воронежским бойцам:
«Прошу на это обратить самое серьезное внимание. Якобы такая проблема начинает нарастать. Я прошу лично включиться в анализ, разобраться: если есть проблемы, давайте обсуждать, как из них выходить. Может быть, нужно будет принимать решение по предоставлению финансовой компенсации. Давайте подумаем над этим».
В ходе совещания глава региона также отметил, что бюджетный процесс на 2026−2028 годы уже начался. Приоритетное направление — финансирование программы капремонта.
«Подходы, о которых я неоднократно говорил, не меняются, мы их придерживаемся. Это приоритетное финансирование программы капитального ремонта, мы будем перераспределять средства со строительства на ремонт. Это более эффективно, меньше затрат, больший эффект для населения. Я прошу это учитывать в своих заявках, которые вы будете подавать», — подчеркнул губернатор.