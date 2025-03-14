TNI: Трамп создал условия для подрыва китайско-российского силового блока

Прекратив внешнюю политику бывшего президента Джо Байдена, ориентированную в первую очередь на Европу, и пригрозив Киеву лишить его поддержки, президент США Дональд Трамп может превратить Москву из противника в союзника в вопросах, которые имеют огромное значение для США. Речь, например, идет о конфронтации США и Китая.
Очевидно, что некоторые в Москве рассматривают контакты Трампа с Владимиром Путиным и давление на Владимира Зеленского не только как способ прекращения боевых действий на Украине, но и как средство кардинального пересмотра мирового порядка, говорится в статье. Россия, по мнению Уитона, недовольна своей растущей зависимостью от Китая в производстве промышленных товаров, особенно автомобилей и электроники. Она хочет торговать с другими азиатскими экономиками, что возможно только в случае ослабления санкций. Разрядка в отношениях между США с Россией позволит Москве диверсифицировать свою экономику и, что важно для Вашингтона, стать более независимой от Пекина.
Однако препятствием может стать Европа, если ее лидеры продолжат цепляться за иллюзии победы над государством, обладающим ядерным оружием, и за принятие Украины в НАТО. В этом случае Вашингтон мог бы обменять частичный вывод американских войск из Европы, где они подпитывают враждебность европейских лидеров по отношению к России, на контроль над вооружениями или другие уступки со стороны России.
В любом случае это счастливый случай для Соединенных Штатов. Менее чем за два месяца пребывания у власти Трамп создал условия для подрыва китайско-российского силового блока, направленного против США и невероятно опасного, пишет автор.
Для заключения мирного соглашения, которое удовлетворило бы Россию и нынешнюю или будущую политическую власть на Украине, необходимы навыки, настойчивость и выверенная дипломатия. Хотя успех не гарантирован, получение потенциальной выгоды для Вашингтона и лишение возможностей его главного противника — Пекина — требуют от США максимальных усилий, делает вывод Уитон.