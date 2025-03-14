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TNI: Трамп создал условия для подрыва китайско-российского силового блока

Стремительная челночная дипломатия сотрудников администрации Трампа и кардинальные изменения во внешней политике США подчеркивают значительный сдвиг в американо-российских отношениях. Что это сулит Китаю, рассказывает колумнист The National Interest Кристиан Уитон.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Прекратив внешнюю политику бывшего президента Джо Байдена, ориентированную в первую очередь на Европу, и пригрозив Киеву лишить его поддержки, президент США Дональд Трамп может превратить Москву из противника в союзника в вопросах, которые имеют огромное значение для США. Речь, например, идет о конфронтации США и Китая.

Дистанцирование России от Китая может стать такой же большой победой для Трампа, как и прекращение военного конфликта на Украине.

Очевидно, что некоторые в Москве рассматривают контакты Трампа с Владимиром Путиным и давление на Владимира Зеленского не только как способ прекращения боевых действий на Украине, но и как средство кардинального пересмотра мирового порядка, говорится в статье. Россия, по мнению Уитона, недовольна своей растущей зависимостью от Китая в производстве промышленных товаров, особенно автомобилей и электроники. Она хочет торговать с другими азиатскими экономиками, что возможно только в случае ослабления санкций. Разрядка в отношениях между США с Россией позволит Москве диверсифицировать свою экономику и, что важно для Вашингтона, стать более независимой от Пекина.

Кроме того, США и Россия могут договориться о расширении американо-российского сотрудничества в Арктике, если Вашингтон отменит санкции, а Москва сократит количество совместных российско-китайских военных учений в этом регионе и в северной части Тихого океана.

Однако препятствием может стать Европа, если ее лидеры продолжат цепляться за иллюзии победы над государством, обладающим ядерным оружием, и за принятие Украины в НАТО. В этом случае Вашингтон мог бы обменять частичный вывод американских войск из Европы, где они подпитывают враждебность европейских лидеров по отношению к России, на контроль над вооружениями или другие уступки со стороны России.

В любом случае это счастливый случай для Соединенных Штатов. Менее чем за два месяца пребывания у власти Трамп создал условия для подрыва китайско-российского силового блока, направленного против США и невероятно опасного, пишет автор.

Для заключения мирного соглашения, которое удовлетворило бы Россию и нынешнюю или будущую политическую власть на Украине, необходимы навыки, настойчивость и выверенная дипломатия. Хотя успех не гарантирован, получение потенциальной выгоды для Вашингтона и лишение возможностей его главного противника — Пекина — требуют от США максимальных усилий, делает вывод Уитон.