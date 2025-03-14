TNI: Трамп создал условия для подрыва китайско-российского силового блока

Очевидно, что некоторые в Москве рассматривают контакты Трампа с Владимиром Путиным и давление на Владимира Зеленского не только как способ прекращения боевых действий на Украине, но и как средство кардинального пересмотра мирового порядка, говорится в статье. Россия, по мнению Уитона, недовольна своей растущей зависимостью от Китая в производстве промышленных товаров, особенно автомобилей и электроники. Она хочет торговать с другими азиатскими экономиками, что возможно только в случае ослабления санкций. Разрядка в отношениях между США с Россией позволит Москве диверсифицировать свою экономику и, что важно для Вашингтона, стать более независимой от Пекина.