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Лукашенко прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предложение о временном 30-дневном перемирии на Украине, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально», — сказал глава государства.

«Мой вам совет. Только факты!» — заявил Президент.