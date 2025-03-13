Лукашенко прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине

«Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально», — сказал глава государства.
«Мой вам совет. Только факты!» — заявил Президент.
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предложение о временном 30-дневном перемирии на Украине, передает корреспондент БЕЛТА.
«Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально», — сказал глава государства.
«Мой вам совет. Только факты!» — заявил Президент.