Путин и Лукашенко встретились в Кремле

«У нас и сегодня строятся отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, и нашего сотрудничества на международной арене», — подчеркнул российский президент. Владимир Путин напомнил, что ждет белорусского коллегу с визитом 9 мая, а до этого — на форуме в Волгограде.