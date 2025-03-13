Путин и Лукашенко встретились в Кремле

«Очень приятно, что вы свой первый визит после переизбрания в качестве президента Белоруссии решили навести именно в Россию. Собственно говоря, это понятно: мне кажется, потому что именно между Россией и Белоруссией особые отношения — союзнические, братские», — сказал Владимир Путин.
«У нас и сегодня строятся отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, и нашего сотрудничества на международной арене», — подчеркнул российский президент. Владимир Путин напомнил, что ждет белорусского коллегу с визитом 9 мая, а до этого — на форуме в Волгограде.
Ожидается, что президенты обсудят двусторонее сотрудничество и международные вопросы. После беседы лидеров один на один состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Планируется подписание документов и пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко.