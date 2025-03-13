Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин

«Не лишним будет вспомнить еще раз — у нас (между Россией и Белоруссией — ред.) исторические связи, родственные узы между большим количеством людей. У нас и сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене», — сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.