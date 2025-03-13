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Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, заявил Путин

Путин: отношения России и Белоруссии являются примером для других стран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения являются примером для многих других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не лишним будет вспомнить еще раз — у нас (между Россией и Белоруссией — ред.) исторические связи, родственные узы между большим количеством людей. У нас и сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене», — сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.