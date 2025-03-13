Путин пригласил Лукашенко на парад 9 Мая в Москву

Ранее сообщалось, что в этом году парад в честь Дня Победы пройдет 9 мая и в Минске. Было отмечено, что кроме современной техники покажут и танки Т-34. Также будет тачанка с пулеметами. Однако время начала минского парада до сих пор не озвучено.