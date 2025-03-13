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Путин пригласил Лукашенко на парад 9 Мая в Москву

Главы России и Беларуси проводят очередные переговоры в Кремле, это первый официальный зарубежный визит Александра Лукашенко после победы на выборах 2025 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву.

Путин обратил внимание на то, что до 9 мая пройдет масштабный форум в Волгограде, где также ждут белорусского президента и лидеров других стран.

Ранее сообщалось, что в этом году парад в честь Дня Победы пройдет 9 мая и в Минске. Было отмечено, что кроме современной техники покажут и танки Т-34. Также будет тачанка с пулеметами. Однако время начала минского парада до сих пор не озвучено.

В 2024 году белорусский президент побывал на московском параде в первой половине дня 9 мая, а затем прибыл в Минск, где также принимал участие в торжествах в честь Дня Победы.

«Искренне скажу. Так, как они (в Москве — Sputnik), по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — поделился тогда Лукашенко.