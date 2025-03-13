Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами с президентом России Владимиром Путины в Кремле, ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине, пишет БелТА.
Глава государства, комментируя предложение о временном 30-дневном перемирии по Украине, заявил, что это не является уловкой:
— Нет, это не уловка и не будет уловкой, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко пояснил, что для того, чтобы это не было уловкой, «надо с другой стороны обставляться нормально». Вместе с тем президент дал совет:
— Мой вам совет. Только факты!
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал богатой повестку переговоров Лукашенко и Путина в Москве 13 марта.
Тем временем правительство сказало, что в Беларуси более 17 000 пустующих квартир.
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