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Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине

Лукашенко высказался о предложении о временном 30-дневном перемирии по Украине.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами с президентом России Владимиром Путины в Кремле, ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине, пишет БелТА.

Глава государства, комментируя предложение о временном 30-дневном перемирии по Украине, заявил, что это не является уловкой:

— Нет, это не уловка и не будет уловкой, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко пояснил, что для того, чтобы это не было уловкой, «надо с другой стороны обставляться нормально». Вместе с тем президент дал совет:

— Мой вам совет. Только факты!

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал богатой повестку переговоров Лукашенко и Путина в Москве 13 марта.

Тем временем правительство сказало, что в Беларуси более 17 000 пустующих квартир.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.