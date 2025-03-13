Лукашенко заявил о «больших козырях» России по ситуации на Украине

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва располагает «большими козырями» в ситуации на Украине, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он уточнил, что России сейчас трудно согласиться с идеей США о временном перемирии на фоне больших успехов на фронте.
«У них большие козыри, как (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — считает президент Белоруссии.
На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.