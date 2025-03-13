Лукашенко заявил об отсутствии плана у США по конфликту на Украине

«Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Они что делают? Они зондируют почву», — отметил он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале агентства БелТА.
Президент Белоруссии также добавил, что на Россию «не нажать» по вопросу урегулирования конфликта, поэтому Соединенные Штаты сделали это в отношении Украины.
11 марта Украина во время переговоров с США в Саудовской Аравии выразила готовность к 30-дневному прекращению огня. В этот же день американский лидер Дональд Трамп сообщил, что намерен получить на это согласие президента России Владимира Путина.
После, 13 марта, самолет спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа прибыл в Москву. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково. Кортеж, в котором, предположительно, находится Уиткофф, заметили в столице.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Россию летят американские переговорщики, запланированы контакты с США. По его словам, накануне состоялся телефонный разговор советника американского президента по нацбезопасности Майкла Уолтца и помощника лидера РФ Юрия Ушакова.