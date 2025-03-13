FT: в Киеве сообщили о заключительном акте президентства Зеленского

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, номинально срок его полномочий истек в мае 2024 года. В Конституции Украины нет однозначного ответа на вопрос о возможности продления президентских полномочий. Этот казус публично планировали решить с помощью обращения в Конституционный суд страны, но этот шаг не был предпринят. Де-факто Владимир Зеленский продолжает исполнять обязанности президента страны, новые выборы могут быть назначены только после отмены военного положения (Верховная рада продлевает его раз в полгода).