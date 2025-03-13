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Путин пригласил Лукашенко на форум в Волгоград

ВОЛГОГРАД, 13 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на форум в Волгоград.

Источник: РИА "Новости"

«Путин заявил, что ждет Лукашенко 9 мая в Москве, а до этого на форуме в Волгограде, где будут и другие лидеры», — сообщают в Кремле.

Волгоград примет международный форум по сохранению исторической памяти. Он состоится в апреле 2025 года.