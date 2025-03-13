Лукашенко о санкциях: все думали, что мы уже рухнем через год, но живы-здоровы

«Хотелось бы, может быть, чтобы мы быстрее здесь двигались. Но не всегда это получается. И не только потому и не столько это зависит от нас с вами. Это зависит и от внешних обстоятельств. Мы это прекрасно понимаем. Все, за что мы беремся, мы решаем основательно. Как, например, импортозамещение, противостояние этим санкциям. Все думали, что мы уже рухнем через год. Но живы-здоровы. Я уверен, что мы будем жить. Нам надо чуть больше времени. И, может быть, побольше настойчивости. Но нам это не занимать, у нас это в крови», — уверен белорусский лидер.