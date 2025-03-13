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Путин надеется на хорошие результаты визита Лукашенко

Путин надеется, что визит Лукашенко в Россию принесет хорошие результаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию принесет хорошие результаты.

Переговоры президентов России и Белоруссии проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Путин и Лукашенко, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.

«Желаю вам всего самого доброго, братскому белорусскому народу всего доброго. Уверен, что и сегодняшний визит пройдет на хорошем уровне, с хорошими результатами. Добро пожаловать», — сказал Путин.