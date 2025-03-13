Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России

Лукашенко сказал, что российского комплекса «Орешник» еще нет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта, в четверг, перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сказал журналистам, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России, сообщает Sputnik.by.

Глава государства, отвечая на вопрос журналистов, связанный с российским комплексом «Орешник», уточнил:

— Еще нет «Орешника» (в Беларуси — Ред.). Работаем, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.

Тем временем Генштаб раскрыл причину размещения комплекса «Орешник» в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.