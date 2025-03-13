Лукашенко сказал, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта, в четверг, перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сказал журналистам, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России, сообщает Sputnik.by.
Глава государства, отвечая на вопрос журналистов, связанный с российским комплексом «Орешник», уточнил:
— Еще нет «Орешника» (в Беларуси — Ред.). Работаем, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.
Тем временем Генштаб раскрыл причину размещения комплекса «Орешник» в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.