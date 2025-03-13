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Лукашенко заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту

Лукашенко сказал об отсутствии плана у американцев по украинскому конфликту.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Кремле перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту, передает БелТА.

— Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Глава государства пояснил, что американская сторона зондирует почву: «а что эти хотят? что эти?». Лукашенко заметил, что будет это обсуждать во время переговоров с Путиным.

— Владимир Владимирович мне расскажет, — уточнил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.

Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал богатой повестку переговоров Лукашенко и Путина в Москве 13 марта.