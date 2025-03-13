Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко

По словам Лукашенко, в целом каких-то недомолвок между Москвой и Минском нет — все проблемы «обсуждались уже не один раз»: и единые рынки электроэнергии, и вопросы импортозамещения. «А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне», — добавил президент Белоруссии.