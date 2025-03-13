Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах, страны откладывали обсуждение ряда проблем до сегодняшнего визита, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Журналисты задали ему вопрос, что планируется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев — три уже месяца — не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим», — сказал белорусский президент.
«Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все», — отметил он.
По словам Лукашенко, в целом каких-то недомолвок между Москвой и Минском нет — все проблемы «обсуждались уже не один раз»: и единые рынки электроэнергии, и вопросы импортозамещения. «А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне», — добавил президент Белоруссии.
Во внешнеполитической повестке лидеры двух стран планируют обсудить региональные вопросы: «Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий».
«У меня хорошее настроение, — поделился Лукашенко, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый президентский срок зимой. — Вспоминаю былое. Как первый раз приехал».
Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.