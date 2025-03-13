Лукашенко заявил, что идея о перемирии Украины и России — не уловка

Комментируя предложение о перемирии на Украине, которое было выдвинуто на переговорах Киева и Вашингтона в Джидде, Лукашенко сказал: «Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Мой вам совет. Только факты».