Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. Трансляция

Анонсируя пресс-конференцию по итогам российско-белорусских переговоров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может сделать заявление по Украине. Он отметил, что «все будет зависеть от вопросов журналистов».