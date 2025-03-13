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Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. Трансляция

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Большом Кремлевском дворце.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

​​​​Белорусский лидер прибыл с официальным визитом в Москву в четверг, 13 марта. Это первая зарубежная поездка Александра Лукашенко после переизбрания.

Во время встречи, которая началась в формате тет-а-тет, главы государств обсуждали развитие стратегического экономического партнерства, вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства, а также актуальные международные темы.

Анонсируя пресс-конференцию по итогам российско-белорусских переговоров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может сделать заявление по Украине. Он отметил, что «все будет зависеть от вопросов журналистов».