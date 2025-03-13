Лукашенко назвал Белоруссию сторонником тесных отношений с Россией

«Ведь это было голосование — мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель или где-то там. Народ дал ответ. У нас этот вопрос, как главный вопрос, тихо, не публично всегда стоял. Это особенность наших выборов всех. Поэтому вы нисколько не сомневайтесь, не только я, мои коллеги, члены правительства, депутаты, сторонники теснейших наших отношений, мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине, очень важно, что мы всегда придерживались подобного курса, и очень важно, что народ продемонстрировал», — сказал белорусский лидер.