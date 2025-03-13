Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику

«Им бы этот “зонтик” над Францией не потерять, а не то что они этот “зонтик” над всей Европой будут держать. Пускай “зонтик” свой поднимут хотя бы над Германией. Или, ну, можно так сказать, поделятся ядерным оружием с Германией — вечным, историческим своим врагом», — сказал он.