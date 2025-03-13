Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Противоречия между европейскими странами едва ли сделают успешными планы Парижа о распространении своего «ядерного зонтика» на страны ЕС, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Им бы этот “зонтик” над Францией не потерять, а не то что они этот “зонтик” над всей Европой будут держать. Пускай “зонтик” свой поднимут хотя бы над Германией. Или, ну, можно так сказать, поделятся ядерным оружием с Германией — вечным, историческим своим врагом», — сказал он.
«Ну, вроде сейчас замирились. Но кто его знает? У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете, — восточная Пруссия», — отметил белорусский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в обращении к согражданам заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.