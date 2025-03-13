«Надо чуть больше времени». Лукашенко высказался о западных санкциях против Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые проходят в Кремле 13 марта 2025 года, оценил эффект западных санкций против Беларуси и России, пишет БелТА.
Глава государства заметил, между Беларусью и Россией на порядок меньше проблем, чем проблем, существующих глобально «и даже в нашем регионе». Он добавил, что в указанном плане удается успешно работать. Лукашенко отметил, что есть определенные вопросы, сказав, что из затронут 14 марта в более широком составе.
— Но мы знаем эти вопросы. Хотелось бы, может быть, чтобы мы быстрее здесь двигались. Но не всегда это получается. И не только потому и не столько это зависит от нас с вами, — обратил внимание Александр Лукашенко.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что это зависит также и от внешних факторов и это прекрасно понимают. Он сообщил, что все, за что берутся белорусская и российская сторона, решается основательно. В качестве примера глава государства привел импортозамещение, а также противостояние санкциям.
— Все думали, что мы уже рухнем через год. Но живы-здоровы. Я уверен, что мы будем жить. Нам надо чуть больше времени, — подчеркнул президент.
По словам Лукашенко, возможно, нужно побольше настойчивости, «но нам это не занимать, у нас это в крови».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России.
Кстати, Лукашенко заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.