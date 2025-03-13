Владимир Путин вечером встретится с посланником Дональда Трампа

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней. Вашингтон обещал передать это предложение Москве. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы обсудить предложение о прекращении огня и двусторонние отношения, в том числе и их экономический аспект. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал американское предложение «поспешным».