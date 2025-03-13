Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами в Москве, для Минска в этом «нет никакого смысла».
«Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты — определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла… Мы согласуем сейчас позицию», — сказал Лукашенко журналистам перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о наличии планов встретиться в Москве с американской делегацией.
Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Не переживайте. У нас чуть-чуть лучше (отношения с США — ред.), чем было когда-то. Я имею в виду — у нас и у россиян», — добавил Лукашенко.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики действительно летят в Россию. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.