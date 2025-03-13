Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве

«Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты — определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла… Мы согласуем сейчас позицию», — сказал Лукашенко журналистам перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о наличии планов встретиться в Москве с американской делегацией.