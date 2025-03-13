Repubblica узнала об отказе Мелони от встречи «коалиции желающих»

По информации издания, Мелони не устраивает обсуждение возможной отправки миротворческих сил на Украину. Но политик может передумать, если повестку расширят до вопросов обороны в целом. Видеоконференция запланирована на 15 марта.
2 марта на посвященном Украине саммите в Лондоне европейские лидеры договорились о том, что они в том числе станут развивать так называемую коалицию желающих (coalition of the willing), чтобы «защитить сделку на Украине и гарантировать мир».
На следующий день Стармер заявил в палате общин Великобритании о готовности властей отправить миротворцев на Украину. «Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск», — сказал тогда премьер.