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Лукашенко заявил, что не будет контактировать с представителями США в Москве

Лукашенко сказал о контактах Беларуси с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами в Кремле, заявил, что не будет контактировать с представителями США в Москве. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Нет, я не собираюсь с ними (речь идет про американцев, — Ред.) контактировать, — заявил президент Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона всегда поддерживает контакты с США.

— В данном случае нам чего встречаться? Нам нет никакого смысла, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент, говоря про контакты с американской стороной, уточнил:

— Не переживайте, у нас чуть-чуть лучше, чем было когда-то. Я имею в виду, у нас и у россиян.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.

Также глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.

Кроме того, Лукашенко высказался о западных санкциях против Беларуси и России: «Надо чуть больше времени».

Вместе с тем президент сказал, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России.