Лукашенко заявил, что не будет контактировать с представителями США в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами в Кремле, заявил, что не будет контактировать с представителями США в Москве. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Нет, я не собираюсь с ними (речь идет про американцев, — Ред.) контактировать, — заявил президент Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона всегда поддерживает контакты с США.
— В данном случае нам чего встречаться? Нам нет никакого смысла, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент, говоря про контакты с американской стороной, уточнил:
— Не переживайте, у нас чуть-чуть лучше, чем было когда-то. Я имею в виду, у нас и у россиян.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Также глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.
Кроме того, Лукашенко высказался о западных санкциях против Беларуси и России: «Надо чуть больше времени».
Вместе с тем президент сказал, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России.