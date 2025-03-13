Ереван и Баку завершили переговоры и согласовали проект мирного соглашения

«Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает достижение согласия по проекту соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой” и завершение переговоров по соглашению по данному проекту. Итак, мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания соглашения», — говорится в заявлении.