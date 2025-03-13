Ереван и Баку завершили переговоры и согласовали проект мирного соглашения

«Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает достижение согласия по проекту соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой” и завершение переговоров по соглашению по данному проекту. Итак, мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания соглашения», — говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве республики сообщили, что по дипломатическим каналам передали МИД Азербайджана, что «Республика Армения принимает предложения Баку по двум несогласованным статьям проекта “Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой”. “Ереван предложил сделать совместное заявление о согласовании текста и завершении переговоров по проекту. Официальный Баку предпочел выступить с односторонним заявлением”, — говорится в сообщении.
Как ранее сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, последние два несогласованных пункта мирного договора касаются отзыва претензий из международных правовых органов и исключения размещения сил третьих стран на армяно-азербайджанской границе.