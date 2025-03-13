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Бывшего депутата гордумы Шахт Андрея Мишура исключили из «Единой России»

Бывший депутат городской Думы Шахт, Андрей Мишура, был исключён из партии «Единая Россия».

Решение было принято на собрании депутатского объединения 12 марта. Причиной стало досрочное прекращение полномочий Мишуры с 21 февраля.

Ранее Мишуру признали виновным в мошенничестве. В 2023 году его компания ООО «Югтехстроймонтаж» проводила капитальный ремонт в здании Милютинской средней общеобразовательной школы. Однако организация не установила оплаченные термостатические элементы марки «Danfoss» в системе отопления, хотя получила деньги на закупку всех необходимых терморегуляторов. Дело рассматривалось в Морозовске, и в ноябре 2024 года суд приговорил Мишуру к 2 годам лишения свободы условно.

Мишура не согласился с приговором и подал апелляцию в Ростовский областной суд 4 февраля 2025 года. Приговор оставили без изменений.