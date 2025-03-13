Бывшего депутата гордумы Шахт Андрея Мишура исключили из «Единой России»

Ранее Мишуру признали виновным в мошенничестве. В 2023 году его компания ООО «Югтехстроймонтаж» проводила капитальный ремонт в здании Милютинской средней общеобразовательной школы. Однако организация не установила оплаченные термостатические элементы марки «Danfoss» в системе отопления, хотя получила деньги на закупку всех необходимых терморегуляторов. Дело рассматривалось в Морозовске, и в ноябре 2024 года суд приговорил Мишуру к 2 годам лишения свободы условно.