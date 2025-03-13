Санду приняла верительные грамоты нового посла Украины в Молдове

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приняла в четверг верительные грамоты нового посла Украины в Кишиневе Пауна Роговея, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
Напомним, Роговей был назначен послом в Молдове указом президента Украины от 7 февраля текущего года. Ранее Паун Роговей занимал пост посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, был временным поверенным в делах Украины в Румынии и курировал в том числе приднестровскую тематику.
Санду выразила признательность со стороны Республики Молдова «за сопротивление Украины российскому вторжению», так как эта борьба «также защищает мир в нашей стране».
Президент подтвердила приверженность республики поддержке «усилий по установлению справедливого и прочного мира в Украине, который будет способствовать стабильности и безопасности всего региона и европейского континента».
Отметим, что глава государства до сих пор не нашла возможности принять посла России в Молдове Олега Озерова и получить от него верительные грамоты.
Ранее посол Молдовы в России Лилиан Дарий был приглашен в среду в МИД РФ, где ему вручили вербальную ноту по поводу того, что у чрезвычайного и полномочного посла России в Кишиневе Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдовы в нарушение Венской конвенции до сих пор не приняла верительные грамоты.
Однако в Министерстве иностранных дел Молдовы ответили, что Молдова последовательно применяет положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в том числе касающиеся порядка вручения верительных грамот.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что посол и посольство России в Кишиневе сталкиваются с дискриминационным отношением со стороны молдавских властей. Она напомнила, что Олег Озеров прибыл в Кишинев в октябре 2024 года и был приглашен в МИД для вручения копии грамот лишь спустя три недели, а оригинал президенту так и не имел возможности отдать.