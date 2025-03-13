«У России большие козыри». Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами в Кремле с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, сказал про условия по переговорам по Украине. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, отвечая на вопрос, что нужно для того, чтобы переговоры по Украине действительно начались, отметил: нужно согласие россиян.
— Им сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте у них полегче. Поэтому у них большие козыри, как Трамп говорил, в руках, — пояснил Лукашенко.
Президент отметил, что если российская сторона данные козыри прибережет, а не достанет и не начнет выигрывать в этой картежной игре, «тогда договоримся».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Также глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.
Кроме того, Лукашенко высказался о западных санкциях против Беларуси и России: «Надо чуть больше времени».
Ранее Лукашенко заявил, что не будет контактировать с представителями США в Москве.