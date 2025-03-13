Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У России большие козыри». Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине

Лукашенко сказал про условия по переговорам по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами в Кремле с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, сказал про условия по переговорам по Украине. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, отвечая на вопрос, что нужно для того, чтобы переговоры по Украине действительно начались, отметил: нужно согласие россиян.

— Им сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте у них полегче. Поэтому у них большие козыри, как Трамп говорил, в руках, — пояснил Лукашенко.

Президент отметил, что если российская сторона данные козыри прибережет, а не достанет и не начнет выигрывать в этой картежной игре, «тогда договоримся».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.

Также глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.

Кроме того, Лукашенко высказался о западных санкциях против Беларуси и России: «Надо чуть больше времени».

Ранее Лукашенко заявил, что не будет контактировать с представителями США в Москве.