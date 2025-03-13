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Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России

Лукашенко сказал, что украинская сторона сама не пойдет на перемирие, ожидая отказа РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед переговорами в Кремле 13 марта заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России, пишет Sputnik.by.

По словам президента Беларуси, перемирие предполагает, что все замерло и нет никакого движения. Вместе с тем он допустил, что в том случае, если Россия пойдет на него, то военно-промышленный комплекс все равно продолжит работать: будет производиться оружие, даже если его не повезут на фронт, а будут отправлять на склады.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что на территории Украины не должно быть никакого движения, «они же из-за границы перебрасывают вооружение».

— Как только заметили — все, нарушение. Поэтому я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, — высказал мнение глава государства.

Президент добавил, что украинская сторона, говоря о готовности к перемирию, рассчитывает на отказ от него России. Он пояснил, что в таком случае «у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.

Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».

Кроме того, глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.