Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России

По словам президента Беларуси, перемирие предполагает, что все замерло и нет никакого движения. Вместе с тем он допустил, что в том случае, если Россия пойдет на него, то военно-промышленный комплекс все равно продолжит работать: будет производиться оружие, даже если его не повезут на фронт, а будут отправлять на склады.