Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед переговорами в Кремле 13 марта заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России, пишет Sputnik.by.
По словам президента Беларуси, перемирие предполагает, что все замерло и нет никакого движения. Вместе с тем он допустил, что в том случае, если Россия пойдет на него, то военно-промышленный комплекс все равно продолжит работать: будет производиться оружие, даже если его не повезут на фронт, а будут отправлять на склады.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что на территории Украины не должно быть никакого движения, «они же из-за границы перебрасывают вооружение».
— Как только заметили — все, нарушение. Поэтому я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, — высказал мнение глава государства.
Президент добавил, что украинская сторона, говоря о готовности к перемирию, рассчитывает на отказ от него России. Он пояснил, что в таком случае «у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».
Кроме того, глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.