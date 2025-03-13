«Что, вы думаете, главнокомандующий просто так ездит?» Лукашенко сказал, что Курскую область могут освободить в течение нескольких дней

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, допустил, что Курскую область освободят в течение нескольких дней. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Журналисты попросили Александра Лукашенко прокомментировать поездку президента России в Курскую область.
— Молодец. Что, вы думаете, главнокомандующий просто так ездит? — спросил глава государства.
Президент пояснил, что если главнокомандующий приехал, то «завтра надо полностью освобождать всю территорию».
— Завтра, образно говоря. Ну, несколько дней — и она будет освобождена, насколько я понимаю, — подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».
Кроме того, глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.