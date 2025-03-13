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«Что, вы думаете, главнокомандующий просто так ездит?» Лукашенко сказал, что Курскую область могут освободить в течение нескольких дней

Лукашенко допустил, что Курскую область освободят в течение нескольких дней.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, допустил, что Курскую область освободят в течение нескольких дней. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Журналисты попросили Александра Лукашенко прокомментировать поездку президента России в Курскую область.

— Молодец. Что, вы думаете, главнокомандующий просто так ездит? — спросил глава государства.

Президент пояснил, что если главнокомандующий приехал, то «завтра надо полностью освобождать всю территорию».

— Завтра, образно говоря. Ну, несколько дней — и она будет освобождена, насколько я понимаю, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.

Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».

Кроме того, глава государства заявил, что у американцев нет плана по украинскому конфликту.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.