«Что, вы думаете, главнокомандующий просто так ездит?» Лукашенко сказал, что Курскую область могут освободить в течение нескольких дней

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, допустил, что Курскую область освободят в течение нескольких дней. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».