Reuters узнал о консультациях в России по смягчению санкций

Два источника в российской промышленности сообщили, что Минпромторг обратился к компаниям с просьбой определить, какие санкции в первую очередь нужно снять. По словам одного из собеседников, ведомство спрашивает у них, какие ограничительные меры больше всего повлияли на них. Крупные экспортеры, консультанты, юристы, экономисты и советники, опрошенные Reuters, назвали наиболее обременительными санкции, затронувшие платежи. Три собеседника также указали на энергетические санкции, в частности в отношении танкеров.