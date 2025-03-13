Reuters узнал о консультациях в России по смягчению санкций

Два источника в российской промышленности сообщили, что Минпромторг обратился к компаниям с просьбой определить, какие санкции в первую очередь нужно снять. По словам одного из собеседников, ведомство спрашивает у них, какие ограничительные меры больше всего повлияли на них. Крупные экспортеры, консультанты, юристы, экономисты и советники, опрошенные Reuters, назвали наиболее обременительными санкции, затронувшие платежи. Три собеседника также указали на энергетические санкции, в частности в отношении танкеров.
Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить санкции против Москвы, если она не пойдет на переговоры, или смягчить, если она согласится на прекращение огня на Украине.
«Пока преждевременно, наверное, о чем-то говорить: мы не слышали никаких официальных заявлений», — ответили в Кремле на вопрос, были ли между Россией и США консультации по поводу снижения санкционного давления.
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