В Грузии сравнили послов из Европы с «генерал-губернаторами»

По словам Папуашвили, в Евросоюзе ежегодно оценивают страны, которые желают войти в его состав, по ряду показателей. В октябре 2024 года ЕС опубликовал отчет об успехах Грузии. Экономический рост в стране существенно выше, чем в некоторых других государствах, претендующих на вступление в ЕС. В Евросоюзе это признают.
«С одной стороны, Грузия по экономическим показателям опережает все страны-кандидаты, а с другой, с помощью различных европейских фондов, подотчетных ЕС, финансируется грузинская радикальная оппозиция и неправительственные организации, цель которых — подорвать нашу экономику. Это же двойные стандарты», — приводит слова спикера «Интерфакс».
Он добавил, что поведение ряда дипломатов из европейских государств можно сравнить с поведением «генерал-губернаторов». Папуашвили уточнил, что некоторые послы позволяют себе вести с гражданами Грузии не как с равными по правам людьми, а как с «второсортными существами». Спикер грузинского парламента считает, что такое отношение недопустимо к людям не только в Польше, Германии и Франции, но и в Грузии. Также недопустимо открытое вмешательство дипломатов и посланников из стран ЕС во внутренние дела государства.
Папуашвили добавил, что Тбилиси не будет принимать решение о высылке таких представителей стран ЕС, но власти страны надеются, что дипломаты будут соблюдать грузинские правила и законы.