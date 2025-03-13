В Грузии сравнили послов из Европы с «генерал-губернаторами»

Он добавил, что поведение ряда дипломатов из европейских государств можно сравнить с поведением «генерал-губернаторов». Папуашвили уточнил, что некоторые послы позволяют себе вести с гражданами Грузии не как с равными по правам людьми, а как с «второсортными существами». Спикер грузинского парламента считает, что такое отношение недопустимо к людям не только в Польше, Германии и Франции, но и в Грузии. Также недопустимо открытое вмешательство дипломатов и посланников из стран ЕС во внутренние дела государства.